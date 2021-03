Disagi al punto vaccini, sindacato dei pensionati: «A rischio la vita degli anziani»

«Disorganizzazione e mancanza di comunicazione: la Regione provveda quanto prima a riprogrammare rapidamente le vaccinazioni sul territorio con maggior rispetto per gli anziani e i soggetti più deboli». Questa l’accusa lanciata dasegretario generale del sindacato dei pensionati Spi Cgil Ancona, commentando i fatti accaduti oggi ad Ancona e a Fabriano presso i centri vaccinali del Crass e dell’impianto sportivo Paolinelli di Ancona e nella palestra di via Aldo Moro a Fabriano.

«E’ intollerabile – aggiunge Sarti – aver fatto uscire di casa gli over 80 ponendoli a rischio contagi senza preoccuparsi di avvertirli in tempo della vaccinazione sospesa». Questi eventi lasciano intendere «qual è l’attenzione della Regione verso gli anziani. L’auspicio è che quanto accaduto oggi sia solo episodico e, comunque, è necessario incrementare i punti di vaccinazione nella provincia per evitare spostamenti eccessivi ma anche intensificare l’attività stessa dell’inoculazione, compresa quella domiciliare».