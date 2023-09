"The Fugar" vola a Berlino: in corsa per il contest di miglior customizzatore organizzato da BMW

Se il motociclismo italiano producesse un esemplare volto a simboleggiarlo, nella livrea spiccherebbero i colori delle Marche, che sono sicuramente terra di piloti, da Valentino Rossi a Franco Uncini in giù, ma anche di appassionati. E di artigiani delle due ruote, che con il loro lavoro fatto di amore e competenza hanno contributo a portare il nome della nostra regione all’estero conseguendo successi, vincendo premi e rimarcando la posizione elitaria di un Made in Italy identificato ormai come garanzia di qualità. E’ il caso di Lorenzo Fugaroli, metal artist che nella sua FMW Motorcycles costruisce motociclette partendo da tubi di ferro e lastre di alluminio, un lavoro divenuto tale negli anni dopo le prime piccole modifiche a beneficio di amici e conoscenti fino ad assorbire a tempo pieno le sue giornate. Ogni mezzo forgiato costituisce così un pezzo unico, con l’officina ad assumere le sembianze di laboratorio nel quale viene svolto il 99,9% della lavorazioni necessarie al prodotto finito.

L’estro e la bravura di Lorenzo, in arte “Fugar”, hanno trovato il giusto riconoscimento nell’AMD World Championship, la manifestazione biennale più importante per il custom motociclistico. Nel 2018 a Colonia si è infatti laureato Campione del Mondo nella competizione riservata ai migliori costruttori artigianali del pianeta (il paletto fissato era dato dal 98% di pezzi “hand-made” nell’intero mezzo), nella categoria “Café Racer” che contemplava i modelli ispirati agli anni ’50 e '60. Creazioni da zero, certo, ma anche creatività nelle personalizzazioni delle moto: e così, per Fugaroli è arrivato a fine agosto anche il pass per la finale del contest organizzato dalla BMW, nell’anno del centenario della casa tedesca. «Questo concorso coinvolgeva le concessionarie, che avevano facoltà di appoggiarsi a produttori artigianali per partecipare, come è stato nel nostro caso la Top Motors. La base di partenza per i customizzatori era costituita da R18, R18 Classic, R18 B e R18 Transcontinental – spiega – che non dovevano essere modificate come da regolamento, e bisognava poi realizzare un kit di personalizzazione che potesse essere replicabile per una produzione di serie. Vincendo le selezioni italiane che si sono svolte a Milano, è arrivato il passaggio alle selezioni europee, che si sono svolte mediante una votazione on-line con 75 esemplari in gara. Quindi, la...qualificazione alla finale mondiale del 28 e 29 settembre, con una giuria di esperti che proclamerà il vincitore».

Il suo modello “Sturm Und Drang” avrà come avversari nella finale a 8 esemplari provenienti da Cina, Germania, Stati Uniti, Portogallo, Svizzera, Ucraina. «La vincitrice verrà proclamata nell’ambito della BMW Motorrad Welt organizzato a Berlino per festeggiare i 100 anni della casa – dice Lorenzo – ma sarà un momento particolarmente importante perché contestualmente verrà inaugurato un museo di 3000 metri quadri, verranno presentati gli attesissimi modelli 2024 e festeggiato il milionesimo esemplare prodotto di motore boxer. Un vero e proprio evento al quale è davvero un onore partecipare». Come lo era stato entrare nell’élite dei migliori con la sua “Hurakan”, in quella competizione mondiale che poi lo ha visto trionfare. E chissà che alla sua collezione di moto realizzate ed a quell’alloro iridato non si vada ad aggiungere un altro, prestigioso, riconoscimento.