Da giorni i vicini non li vedevano uscire, Loredana ed il figlio Maurizio trovati senza vita. Ipotesi omicidio-suicidio

CHIARAVALLE - Omicidio-suicidio. E' questa l'ipotesi più accreditata riguardo la tragedia di ieri pomeriggio in via Gramsci dove, al civico 20, sono stati ritrovati i corpi senza vita della 78enne Loredana Molinari e di suo figlio Maurizio Bucciarelli, di 55 anni.

Le prime ipotesi

Quando forze dell'ordine e vigili del fuoco sono entrati nel loro appartamento di via Gramsci li hanno trovati in un avanzato stato di decomposizione. L'ipotesi investigativa dei carabinieri punta verso un possibile omicidio-suicidio. Si pensa che Bucciarelli abbia ucciso sua madre prima di togliersi la vita. Tuttavia, le prove definitive sono ancora in attesa di conferma dagli esami medico-legali. Entrambi i corpi presentavano segni di violenza, tra cui ferite da taglio e perdite ematiche significative. I due, secondo il racconto di alcuni vicini di casa, erano molto uniti ma raramente uscivano dal loro appartamento. Da giorni però nessuno li aveva più visti e per questo erano stati allertati i vigili del fuoco.

Indagini in corso

Da un primo riscontro non sarebbero stati trovati segni di effrazione, con la casa chiusa dall'interno. L'appartamento è stato posto sotto sequestro mentre i corpi di Maurizio Bucciarelli e Loredana Molinari sono stati portati all'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette. L'autopsia sui corpi delle vittime dovrebbe essere eseguita oggi per determinare le cause precise della morte e la sequenza degli eventi che hanno portato a tale tragedia.