La Loggia dei Mercanti perde un pezzo: il volto di un putto si è staccato di netto

ANCONA - La splendida facciata quattrocentesca della Loggia dei Mercanti, che ospita la sede della Camera di Commercio in via della Loggia, ha perso un pezzo: nella parte alta della facciata in rilevo, infatti, si è staccato gran parte del volto di un putto alla destra dello stemma con il cavaliere dorico. La rottura, le cui cause sono ancora da accertare, potrebbe essere dovuta alle infiltrazioni di umidità o solamente al brutto tempo. Si è detto dispiaciuto il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini che, messo a conoscenza della vicenda, si è subito attivato. Ha detto: «I vigili del fuoco hanno recuperato il pezzo caduto e verrà immediatamente affidato ai restauratori che si occuperanno di sistemare il putto per far tornare la facciata quella di prima il prima possibile». Ha poi aggiunto: «Per fortuna è un danno recuperabile. Sono ancora da accertare le cause del distacco, forse l’umidità visto il taglio netto del viso».

Intanto in via della Loggia si attende l'attivazione del semaforo intelligente che dovrebbe andare a regolare il traffico in questa zona. Alcuni operatori, infatti, lamentano i soliti problemi con «le auto che sfrecciano e i pedoni che devono incollarsi alle pareti per non rischiare di essere investiti». L'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi precisa: «Il semaforo è predisposto già da un mese. Per luglio contiamo di attivarlo. Appena saranno completati i lavori degli allacci del gas - spiega l’assessore - verrà acceso. Sono già state fatte tutte le prove del caso». Si tratta di un sistema semaforico intelligente e in grado di riconoscere i mezzi autorizzati e quindi di moderare il traffico di conseguenza. Solo alcune tipologie di mezzi (bus turistici, tpl, taxi, mezzi di sicurezza e soccorso) potranno circolare a doppio senso. Attraverso una scansione si invia al centralino l’informazione che fa partire il semaforo rosso o verde, a seconda dei casi. Con lo scarico merci diventerà rosso, poi lampeggiante, per tornare nuovamente in funzione.