Tre locali chiusi per 5 giorni: servivano senza mascherina

I carabinieri hanno eseguito i controlli per tutto il weekend. Chiusi tre esercizi commerciali, due a Falconara e uno ad Ancona. Dovranno abbassare le serrande per 5 giorni ciascuno

Serrande abbassate e multa: due locali chiudono perché all'interno si servivano i clienti senza mascherina.

I carabinieri della Compagnia di Ancona hanno rilevato che in tre esercizi commerciali, due sulla via Flaminia a Falconara, gestito da cittadini originari del Pakistan, e l'altro ad Ancona, un mini market in via Giordano Bruno, gestito da un 33enne originario del Bangladesh, i clienti venivano serviti senza dispositivi di protezione. Inolte i militari hanno multato 5 persone per violazione delle norme anti Covid poiché circolavano nella zona tra Torrette e Collemarino senza un giustificato motivo.