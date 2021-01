Compleanno nel ristorante etnico: locale chiuso e multa per la titolare 19enne

Non volevano rinunciare a festeggiare il compleanno nonostante le disposizioni anti contagio: una festa costata cara alla titolare 19enne del locale etnico nei pressi della stazione che ora dovrà tenere chiuso per cinque giorni la sua attività.

Ad accorgersi dei festeggiamenti i carabinieri della compagnia di Ancona che stavano facendo dei giri di controllo nei pressi della zona. Verso le 20.30, si sono accorti che all'interno del locale c'era del movimento insolito. I militari sono scesi dall'auto e sono entrati a controllare ma, nel frattempo, quasi tutti gli avventori erano usciti. Solo un uomo di 32 anni di origine indiana è rimasto seduto comodamente al tavolo a consumare. Dunque per lui è scattata la multa da 400 euro per le violazioni delle norme anti-Covid. Stessa cosa per la titolare, che ora dovrà abbassare le saracinesche per cinque giorni.