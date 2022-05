Locale abusivo trasformato in bar e sala da ballo: scattano i sigilli dietro piazza del Papa. Titolare multata e denunciata

La polizia di Ancona ha chiuso un locale abusivo di via Matas, alle spalle di piazza del Papa, trasformato dalla proprietaria in bar e sala da ballo. Si tratta di un circolo privato, non registrato al Comune, di cui è risultata presidente una cittadina peruviana di 35 anni.

Il controllo effettuato da polizia e vigili del fuoco di Ancona è scattato dopo le lamentele di alcuni residenti. Dall'attività degli agenti è emerso che il gestore del circolo somministrava alimenti e bevande senza essere in possesso di alcuna autorizzazione. Al momento dell’accesso alla struttura la polizia ha sorpreso una trentina di clienti che ballavano su una pista improvvisata, oltre ad un dj ed altri che bevevano sostanze alcoliche serviti al bancone da un cittadino peruviano sprovvisto del permesso di soggiorno.

Per la presidente è scattata una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 666 c.p. che va da 256 a 1032 euro. La donna è stata anche denunciata per non avere mai chiesto l’agibilità della struttura per le attività di pubblico spettacolo. I vigili del fuoco hanno inoltre accertato numerose violazioni di carattere penale, a partire dalle molteplici infrazioni alla Legge 81/2008, in particolare per quanto riguarda le vie di fuga. La polizia ha chiesto al Comune di Ancona di emettere un'ordinanza di cessazione immediata dell’attività abusiva.