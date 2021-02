In 60 dentro al bar, arriva la polizia ed alcuni si nascondono in bagno: locale chiuso

ANCONA - Nessun rispetto per il distanziamento sociale e 60 persone all'interno nonostante il locale ne potesse contenere 46. E' questo lo scenario che i poliziotti della Questura di Ancona si sono trovati di fronte durante un controllo avvenuto nella serata di ieri, in via Flaminia.

Alcuni clienti, notando gli agenti arrivare, hanno improvvisato e si sono nascosti all'interno del bagno per eludere il controllo. Il locale era stato già in passato sanzionato per la stessa violazione e per questo gli agenti hanno deciso di chiuderlo per 5 giorni.