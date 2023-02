«Datemi da bere», scatena il caos in un locale del centro: poi tenta di picchiare i poliziotti

SENIGALLIA - Molesta i clienti di un locale del centro e tenta di aggredire i poliziotti intervenuti per placare gli animi. E' successo ieri sera in un bar di Senigallia.

La donna, secondo il racconto dei presenti, è stata vista entrare nel locale già ubriaca. Dopo aver chiesto altri drink ha iniziato a molestare i clienti, costretti ad allertare la polizia per non far degenerare la situazione. Gli agenti, al loro arrivo, sono stati provocati, minacciati ed insultati dalla stessa donna che ha tentato anche di aggredirli. Soltanto dopo parecchio tempo i poliziotti sono riusciti a farla ragionare e l'hanno accompagnata fuori dal locale. Considerata la resistenza opposta agli agenti e le prolungate condotte offensive messe in atto dalla donna, gli agenti hanno deciso di denunciarla per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. In relazione al fatto che fosse ubriaca gli agenti l'hanno multata per ubriachezza molesta.