Lo fermano per un controllo: «Documenti». E scoprono che aveva la carta d'identità falsa

FALCONARA - Girava a bordo di un'auto e quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo è emerso subito che c'era qualcosa di strano. Le generalità della carta di identità, di quelle valide per l'espatrio, erano di un nome e cognome italiano ma lui era albanese. La foto sul documento era la sua ma è bastato poco ai militari per capire che il documento era stato contraffatto. Il guidatore aveva sostituto la foto originale con una sua, apponendola sopra in maniera anche non molto precisa. Il fatto risale al 2 dicembre del 2020 e l'albanese, 32 anni, residente ad Ancona, è finito a processo per produzione e detenzione di documenti falsi. Ieri si è aperta l'istruttoria davanti alla giudice Paola Moscaroli che ha rinviato l'udienza al prossimo 25 gennaio per sentire i primi testimoni, i militari che avevano fatto il controllo. L'imputato è difeso dall'avvocato Gabriele Galeazzi.