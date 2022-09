Litigio furibondo al porto, accoltellato un uomo

ANCONA- E’ stato trasportato immediatamente all’Ospedale di Torrette l’uomo che, questa mattina (9 settembre), è stato accoltellato all’interno del porto di Ancona a seguito di una lite.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, ci sarebbe stato un alterco tra un italiano e un nordafricano con quest’ultimo che avrebbe sferrato una coltellata per motivi ancora da definire. L’autore del gesto, in questo momento, si trova in Questura. Sul posto intervenuta l’ambulanza e le Volanti della Polizia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO