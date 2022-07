Scoppia la lite in appartamento, volano schiaffi tra gli inquilini

ANCONA - Scoppia la lite in un appartamento. Ieri sera le Volanti della questura sono dovute intervenure in via Primo Maggio dov'era stata segnalata una violenta discussione tra due ragazzi originari del Camerun, un 22enne e un 18enne.

Dalle parole sarebbero poi passati ai fatti procurandosi anche dei graffi alle mani. I due sono stati identificati dai poliziotti ed edotti delle loro facoltà di legge. Sono in regola con i documenti.