Litigi, minacce ed accuse alla consorte: per il marito arriva il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

ANCONA – Aveva reso la quotidianità un inferno, con ripetuti litigi per futili motivi accusando la consorte di avere un altro o comunque responsabile di uno stile di vita troppo “libertino”. La donna, esasperata, era scappata di casa chiedendo aiuto alle forze dell’ordine, e l’ordinanza di misura cautelare emanata dal GIP presso il Tribunale di Ancona ha scritto la parola fine alla vicenda. I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno infatti dato esecuzione al provvedimento che impone, ad un 46enne, il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico, con l’accusa del reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie.

Nel corso degli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l’indagato - mediante minacce, ingiurie ed una serie interminabile di liti e contrasti - avrebbe aggredito ripetutamente e verbalmente la moglie, sottraendole anche i telefoni cellulari, scaraventati poi in terra e danneggiati. Una situazione insostenibile per la donna, tale da crearle un perdurante e grave stato d’ansia e di paura ed un fondato timore per la propria incolumità personale.

Da qui, la decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine, con le seguente misura restrittiva applicata nei confronti del 46enne, il quale avrà l’obbligo di restare ad una distanza dalla donna non inferiore a 1000 metri.