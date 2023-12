Litigano per la vendita di un’auto e la polizia locale scopra un’attività abusiva

FALCONARA - Scoppia una lite in officina e dopo l’intervento della polizia locale gli agenti scoprono che il venditore era un abusivo, non aveva le carte in regola per esercitare l’attività. È stato multato e denunciato. La sede effettiva del commercio era un’officina di via del Consorzio, il cui titolare è risultato estraneo ai fatti, e dove il mese scorso gli agenti sono dovuti intervenire per calmare gli animi: era stata infatti segnalata una lite violenta tra tre uomini, di nazionalità straniera, ed un commerciante di auto usate anch'esso straniero. La lite, hanno scoperto gli uomini del comando falconarese, era sorta durante la trattativa per la vendita di un veicolo, oggetto di un’inserzione online pubblicata dallo straniero che risulta esercitare l’attività di compravendita di auto usate a titolo professionale. Gli acquirenti avevano già versato la caparra, ma poi erano sorte incomprensioni al momento della consegna e la vendita era saltata, scatenando il parapiglia.

Arrivati sul posto gli agenti hanno identificato tutte le persone coinvolte e, seppure lo scambio fosse saltato, hanno proceduto alla verifica della regolarità dell’attività posta in essere e dei veicoli in vendita. Al termine delle verifiche è risultato che il venditore non era affatto in regola con le autorizzazioni amministrative, perché aveva dichiarato false informazioni nelle segnalazioni obbligatorie all’autorità. Dopo aver visto sfumare la vendita del veicolo, il rivenditore è stato sanzionato per 3mila euro e denunciato all’autorità giudiziaria.