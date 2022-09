Litiga con la madre, poi non la trova più e partono le ricerche: era fuori città per un corso

ANCONA - Litiga con la madre al telefono per motivi economici, poi ne perde le tracce. Il giovane, 23enne rumeno, l’ha cercata ieri anche nel parcheggio della Flaminia dove la signora era solita lasciare l’auto per andare in spiaggia. La macchina, in effetti, era là. I poliziotti, intervenuti su chiamata del ragazzo, hanno trovato l’auto con il finestrino rotto. Era stato il figlio della donna che, ha spiegato, non avendo un doppione delle chiavi cercava gli effetti personali del genitore.

Dai successivi controlli è emerso che la madre era in arrivo alla stazione di Ancona, in arrivo da Marotta dove aveva seguito un corso, e si stava recando proprio in quel parcheggio. Ha confermato la lite con il figlio e per quel motivo aveva deciso di non rispondere più alle chiamate del ragazzo.