Litiga in strada con la compagna, lei lo colpisce con una bottiglia rotta: 40enne all’ospedale

ANCONA - Sono intervenuti nel cuore della notte nei pressi di via Mamiani, a seguito della segnalazione pervenuta per schiamazzi in strada, generati da una lite tra un uomo ed una donna. Ma una volta giunti sul posto, gli agenti della Polizia non hanno trovato nessuno. Dalle parole, i due erano già passati allo scontro fisico vero e proprio: protagonisti della vicenda un quarantenne peruviano, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, e la sua compagna, che nel frattempo si era allontanata. E' successo nelle scorse ore.

Una volta arrivati al presidio ospedaliero, gli operatori di pubblica sicurezza hanno provveduto all’identificazione dell’aggredito, che ha confermato di aver avuto una discussione con la sua compagna, poi degenerata. Ma stando alle parole dell’uomo, questa volta la sua compagna, a differenza di quanto accaduto in altre circostanze, si sarebbe procurata una bottiglia di vetro con l’intenzione di aggredirlo. Una volta colpito, la donna ha fatto perdere le sue tracce mentre il quarantenne è restato in strada in attesa dell’arrivo del personale medico che gli ha prestato le prime cure del caso.