Ubriaco, litiga per il conto: il barista lo chiude nello stanzino

Entra nel locale con un’amica, beve parecchi drink ma, al momento di pagare il conto, nasce una discussione con il barista che, poco dopo, sfocia in violenza. È quanto accaduto stanotte al Maxi bar di via Maggini. Il protagonista della vicenda è un giovane cliente italiano di 26 anni arrestato dalla polizia con l’accusa di resistenza, minacce aggravate e lesioni.

Tutto ha avuto inizio ieri, verso mezzanotte, quando il ragazzo piuttosto ubriaco, in compagnia della sua amica 22enne di origine peruviana, avrebbe discusso con il barista, un senegalese di 35 anni per via delle difficoltà nel pagare l’importo corrispondente alle bevute sia in contanti che con il bancomat. A quel punto tra i due sarebbe esplosa una lite. Il cliente, a quanto riportano le parti coinvolte sentite dagli agenti sul posto, avrebbe apostrofato il dipendente con parole razziste tentando di allontanarsi senza pagare. Poi lo avrebbe colpito al volto provocandogli una ferita lacero-contusa.

A quel punto il barista senegalese avrebbe rinchiuso il cliente all’interno di uno stanzino vicino al bancone per poi lanciare l'allarme e contattare subito il Nue 112. Sul posto sono quindi accorse le Volanti e il personale sanitario del 118 insieme alla Croce Gialla di Ancona. All’arrivo dei poliziotti il ragazzo, sostenendo di essere stato sequestrato all'interno del locale, in preda all'agitazione ha aggredito anche gli agenti senza motivo. Il 26enne è stato quindi bloccato e arrestato. Questa mattina si è tenuta l’udienza direttissima presso il tribunale di Ancona: per lui arresto convalidato (rimesso subito in libertà) mentre il senegalese è stato denunciato per violenza privata.