Litiga con il vicino: «Mi ha preso a schiaffi». 29enne trasportata in ospedale

ANCONA – A generare la lite, un presunto debito di 350 euro con il vicino. I poliziotti sono intervenuti ieri nei pressi di piazza d’Armi, a seguito della chiamata di una 29enne che ha raccontato di essere stata aggredita da un 30enne di origini straniere, il quale risiede nel suo stesso stabile. La donna che ha richiesto l'intervento della Polizia ha riferito di aver avuto il diverbio con il giovane poiché - a suo dire - lui l'aveva accusata di non avergli dato la somma di 350 euro che gli aveva prestato.

La giovane ha negato sostenendo di non dovergli corrispondere la somma, e per tale motivo è cominciata una discussione che è passata alle vie di fatto. La giovane infatti ha detto di essere stata colpita con degli schiaffi dall'uomo e per questo motivo si è rivolta alle forze dell’ordine. All'arrivo degli agenti il giovane si era già allontanato; la ragazza, scossa e spaventata per quanto accaduto, ha richiesto l’ausilio delle cure mediche e per questo il personale sanitario – contattato dagli agenti – ha provveduto al suo trasporto in ospedale per le cure del caso.