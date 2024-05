«Mi state disturbando», picchia sulla porta dei vicini e parte la lite con la coppia di anziani. Arriva la polizia

ANCONA - Nella notte, intorno alle 00:30, la polizia è intervenuta nei pressi di uno stabile situato in via Brecce Bianche a seguito di una segnalazione di lite. Una coppia di anziani italiani ha riferito di aver avuto uno scontro con il proprio vicino di casa, anch'egli italiano e di circa 50 anni. Giunti sul luogo, gli agenti si sono recati nell'edificio per parlare con le parti coinvolte, trovando il cinquantenne in uno stato di alterazione. L'uomo ha confermato di aver avuto una lite verbale con il suo vicino, sostenendo di essere stato infastidito da quest'ultimo, senza tuttavia specificare il motivo dell'irritazione.

Gli agenti hanno successivamente contattato l'anziana coppia nel loro appartamento, la quale ha raccontato di essere stata improvvisamente disturbata dal vicino che ha picchiato violentemente alla loro porta d'ingresso e li ha insultati, accusandoli di averlo disturbato con rumori molesti. Tuttavia, l'uomo anziano ha negato di aver compiuto alcuna azione che potesse infastidire il vicino, rimanendo perplesso sulle ragioni della sua reazione aggressiva. La polizia ha quindi cercato di riportare la situazione alla calma, rassicurando gli anziani e calmare il vicino, invitandolo a mantenere un comportamento appropriato.