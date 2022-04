La staccionata della discordia, lite tra vicini: sul posto la polizia

ANCONA - Lite per il posizionamento di una staccionata, discussione tra condomini. Le volanti sono intervenute oggi in zona Brecce Bianche. La lite, rimasta sul piano verbale, ha coinvolto due vicini di casa in merito al posizionamento di una staccionata.

Uno dei due, già conosciuto alle forze dell’ordine per lesioni e minacce, si trovava in uno stato di forte agitazione e nervosismo proferendo parole senza apparente senso. E’ stato portato a Torrette dal personale sanitario per accertamenti.