Il furgone blocca l'auto in sosta, scoppia la lite tra automobilista e titolare della ditta: uno si ferisce alla testa

ANCONA - Macchina in sosta bloccata da un furgone, scoppia la lite. E' successo ieri in via 1 Maggio tra due cinquantenni. Sul posto è arrivata la polizia. L'automobilista aveva chiesto per due volte ai dipendenti della ditta di spostare il mezzo. All'arrivo del titolare è scoppiata la lite: lui ha chiuso il mezzo e si è allontato. Da qui si è passati ai fatti: nella colluttazione uno dei due ha sbattuto la testa ed è rimasto lievemente ferito.