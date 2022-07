Discutono per il traffico ma la lite finisce a cazzotti: in fuga gli aggressori

ANCONA - Scatta la lite in strada: un uomo viene tirato fuori a forza dal furgone e preso a pugni in faccia. L’episodio di violenza sarebbe avvenuto questa notte in via Martiri della Resistenza.

La vittima dell’aggressione ha chiamato la polizia e ha raccontato quanto accaduto poco prima. Due persone in scooter si sarebbero affiancate a lui mentre sostava in strada a bordo del mezzo e, per motivi legati alla circolazione stradale, sarebbe scoppiata una discussione. I toni si sarebbero accesi a tal punto che i due uomini in scooter lo avrebbero fatto scendere a forza dal furgone per poi picchiarlo. Poi sono risaliti a bordo dandosi alla fuga. Ora sono in corso le indagini per carcare di risalire agli aggressori. La vittima era già nota alle forze dell’ordine.