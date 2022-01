Lite lungo il corso sotto gli occhi dei passanti: arriva la polizia

SENIGALLIA - Calci e pugni in corso 2 Giugno, arriva la polizia. E’ successo ieri pomeriggio a Senigallia. I poliziotti, chiamati da alcuni presenti, hanno identificato un 40enne che si trovava in stato di ubriachezza. L’altro era un 35enne, entrambi erano già conosciuti alle forze dell’ordine. Gli agenti, anche con l’aiuto dei passanti, hanno ricostruito le fasi che hanno portato alla lite: il 40enne avrebbe chiesto invano la restituzione di alcuni oggetti di sua proprietà

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per soccorrere il 40enne, che era caduto durante la lite riportando lievi ferite. L’uomo però ha rifiutato le cure. A quest’ultimo è stata notificata una sanzione per ubriachezza molesta. A carico di entrambi, residenti fuori provincia, sono state avviate le procedure per l’allontanamento dal territorio del comune di Senigallia.