Lite sul lungomare, interviene la polizia: 20enne denunciato

SENIGALLIA - Una lite sul lungomare si conclude con una denuncia e con un giovane in ospedale. E' questo quanto successo nella notte tra sabato e domenica, a Senigallia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Il giovane colpito, un minorenne dell'entroterra senigalliese, ha raccontato di essere stato protagonista di un diverbio con un altro ragazzo e di essere finito a terra. Raccolte le informazioni, i poliziotti hanno identificato l'altro giovane, un 20enne di Chiaravalle, che è stato denunciato per lesioni. Il minorenne invece è stato portato in ospedale per degli accertamenti ma sta bene e non ha riportato conseguenze.