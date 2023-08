Cena, alcol e poi botte: è geloso dell'ex compagno, i due si picchiano in strada

ANCONA - Lite in via Pesaro ieri sera, a darsele di santa ragione sono stati due uomini. Si tratta di un italiano e un brasiliano, che sono stati notati dalla Polizia di Stato con segni di percosse. I due, con escoriazione ed ematomi, hanno spiegato di essere arrivati alle mani per motivi di gelosia: avevano avuto un trascorso sentimentale e, dopo aver assunto alcol a cena, hanno discusso fino ad arrivare alle botte. E' stato chiesto l'intervento del 118. Una volta ristabilito l'ordine, entrambi sono stati portati in questura per formalizzare l'accaduto.