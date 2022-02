Zuffa tra ragazze, una parola di troppo sul fidanzatino e volano schiaffi: «Gli amici filmavano»

Richard Suffer gestisce un luna park che da alcuni giorni si trova in piazza Pertini ed è ancora scioccato da quello che ha visto. Sabato scorso qui due ragazzine di 15 anni si sono azzuffate in pieno pomeriggio sotto gli occhi del branco. Una di loro ha strappato una ciocca di capelli all’altra per poi mostrarla su una chat con gli amici. «È stata una scena brutale – racconta il responsabile del luna park – erano due quindicenni, due bambine, e si sono attaccate senza pietà. C’erano degli altri ragazzi intorno a loro, avranno avuto 20 anni, e non hanno mosso un dito. Alla fine è intervenuto mio figlio per dividerle».

Poi una è fuggita mentre l’altra, cioè quella che avrebbe strappato i capelli all’amica, si è diretta verso l’attrazione che si trova in piazza da qualche giorno. Il responsabile del luna park racconta di averla raggiunta per sincerarsi che stesse bene. Lei, come nulla fosse, gli ha spiegato che tutto era nato perché «quell’altra era matta, le aveva messo le mani addosso per prima perché, a suo dire, lei aveva detto una parola di troppo al fidanzatino dell’altra. Mentre avveniva la zuffa mi ha detto che gli amici facevano dei filmati con il cellulare».

Vedendola con dei segni al volto Suffer riferisce di averle chiesto se avesse avuto bisogno di aiuto e se non era il caso di chiamare i genitori: «Ma lei ha risposto di no, che sarebbe tornata a casa e che non era niente di che». Insomma, una scena di violenza così assurda percepita dai giovanissimi come qualcosa di banale. «Io ero davvero basito – prosegue Suffer – e realmente stupito in negativo dall’atteggiamento dei ragazzi più grandi. Bisogna fare qualcosa per educare questi ragazzi, non è possibile che per motivi così banali nasca una violenza così brutale».