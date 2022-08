Vuole guardare il cellulare della compagna, l'amico si mette in mezzo e rimedia un pugno in faccia

ANCONA - Sferra un pugno in faccia all’amico, prende il cellulare della sua compagna e lo lancia in una siepe. E’ successo tutto durante una lite a Torrette, nei pressi di un centro commerciale. Sul posto è intervenuta la polizia.

Secondo una prima ricostruzione, la lite è avvenuta stamattina per motivi di gelosia tra una coppia di trentenni. Lui ha cercato di prendere il telefono della compagna, l’amico si è messo in mezzo per calmarli ma ha rimediato un pugno al volto. Non ha comunque avuto bisogno di cure mediche. Il compagno della donna è quindi riuscito a prendere il cellulare per poi lanciarlo nella siepe.