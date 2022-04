Allontanato da Ancona va al porto e litiga con una donna, lei poi minaccia i poliziotti

ANCONA - Quando sono intervenuti in largo Fiera della Pesca, al porto, gli agenti delle Volanti di Ancona hanno trovato un uomo ed una donna, originari della Polonia, che stavano litigando. Lui è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, già allontanato da Ancona con un foglio di via emesso dal questore di Ancona Cesare Capocasa.

Gli agenti li hanno riportati alla calma non senza fatica. La donna, ubriaca, ha infatti minacciato i poliziotti in più riprese. Per entrambi è scatta la denuncia rispettivamente per aver violato il foglio di via e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per loro è anche scattata la multa per ubriachezza molesta.