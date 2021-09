Parte qualche parola di troppo, poi si scatena la lite tra giovani in piena notte

Gli agenti sono giunti sul posto ed identificato due giovani italiani, che hanno raccontato di essere stati protagonisti di una lite con altri connazionali per futili motivi

Una parola di troppo nei confronti di una ragazza sarebbe stata la causa della lite avvenuta questa notte a Fabriano, nei pressi dei giardini pubblici. Il fatto è avvenuto intorno le 1.30 quando una volante della polizia è intervenuta a seguito di una chiamata al numero di emergenza.

Gli agenti sono giunti sul posto ed identificato due giovani italiani, che hanno raccontato di essere stati protagonisti di una lite con altri connazionali per futili motivi. Sono attualmente in corso le indagini da parte del commissariato e dei poliziotti della Divisione PASI per ricostruire la vicenda. I due ragazzi coinvolti se la sono cavata con qualche escoriazione.