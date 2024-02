Scopre l'inquilino a consumare droga nel suo appartamento e chiama la Polizia

ANCONA – Scopre che il suo inquilino consuma droga all’interno del suo appartamento e decide così di allertare le forze dell’ordine. Nella serata di ieri i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione poco distante da piazza Ugo Bassi, per la segnalazione di una lite scoppiata in un’abitazione. Il 50enne che ha richiesto l’aiuto degli agenti sosteneva infatti che la persona a cui aveva affittato i locali di sua proprietà, un bengalese di circa 30 anni, facesse tra le mura domestiche uso di droga, poi effettivamente ritrovata dalla Polizia e che ha pertanto portato alla denuncia del ragazzo.

Ma ad accendere la discussione è stata anche una questione economica: da una parte l’affittuario che sosteneva di pagare regolarmente il canone mensile stabilito e di non aver ancora ricevuto soldi – alcune centinaia di euro – per alcuni lavori di ristrutturazione, i quali invece erano stati pattuiti secondo il proprietario “scambiandoli” l’ospitalità offerta al bengalese. Lo scontro è stato solo verbale, e le due persone coinvolte non hanno ricevuto cure sanitarie. Ma a seguito degli accertamenti ulteriori effettuati, è emerso che il 50enne proprietario non aveva mai effettuato la procedura di ospitalità prevista per i cittadini stranieri, nonostante il bengalese fosse lì da diverso tempo.