La sera litiga seminudo in piazza, all’alba crea il caos sul bus e aggredisce i poliziotti

ANCONA - Aggredisce il conducente dell’autobus in via Cristoforo Colombo, la sera prima era stato identificato in una lite in piazza del Papa. Denunciato un 28enne tunisino.

La sera

Serata e alba movimentata per la polizia. Ieri sera le volanti sono intervenute a piazza del papa per una lite, animata ma fortunatamente solo verbale. Tra i coinvolti c’era il 28enne tunisino che discuteva a torso nudo con un altro giovane. Alla vista dei poliziotti, si è allontanato cercando di far perdere le proprie tracce. Inutile, è stato identificato e risultava già conosciuto alle forze dell’ordine. In queslla stessa situazione sono stati identificati anche altri due ragazzi ventenni, un altro tunisino e un italiano, anch’essi con precedenti. Contemporaneamente, una seconda lite stava avendo luogo nella vicina via Catena, anche in questo caso solo verbale, nella quale sono stati identificati due ventenni.

La mattina

All’alba di oggi, lo stesso 28enne stava inveendo contro il conducente di un bus alla fermata di via Cristoforo Colombo, insieme ad altri giovani. A suo dire, il conducente si era rifiutato di partire perché non credeva che il gruppo avesse i biglietti per la corsa. La dinamica però era più specifica: i ragazzi erano saliti con un monopattino e lo avevano lasciato nel corridoio del bus, creando disagio e pericolo per gli altri passeggeri. La richiesta di esibire il biglietto c’era stata, ma uno dei ragazzi si era fatto consegnare il tagliando, già obliterato, da un altro giovane appena sceso. Vedendo questa scena, il conducente ha chiesto al gruppo di scendere. Da qui la lite. Il tunisino ha spintonato gli agenti intervenuti, cercando invano di fuggire e, una volta bloccato, ha tentato di colpire i poliziotti con pugni e testate. E’ stato ammanettato mentre un suo amico cercava di ostacolare gli agenti per permettergli la fuga, invano. Per il nordafricano è scattata la denuncia. Valutazioni in corso per il suo amico, italiano.