L'inquilino lo riempe di botte, lui scende in strada pieno di sangue

ANCONA – Lo hanno trovato sulla strada, con il volto pieno di sangue e un braccio dolorante. «E' stato il mio coinquilino – ha detto il ferito – abbiamo litigato». E' successo ieri sera, in via Giordano Bruno. La vittima è un 50enne singalese che dopo averle prese è uscito dall'abitazione per cercare aiuto in strada. Sulla pubblica via lo ha trovato la polizia, attorno alle 22.30, con una ferita alla bocca e una al gomito. Agli agenti il 50enne ha raccontato del litigio avuto con un connazionale, con cui divide l'abitazione, avvenuto per futili motivi. Sul posto è stata chiamata una ambulanza e il personale sanitario ha portato lo straniero in pronto soccorso, all'ospedale di Torrette, per le cure. Gli agenti gli hanno consigliato di non tornare a casa per la notte.