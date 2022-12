Parcheggia nell'area riservata ai condomini, l'inquilino non ci sta: testata sul naso, ragazzo in ospedale

ANCONA - Un parcheggio nell'area condominiale fa scattare la lite violenta. E' successo ieri sera nei pressi del Passetto e sul posto è intervenuta la polizia. Un 24enne è stato trovato con una vistosa ferita al naso e ha riferito di essere stato aggredito a causa del parcheggio.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era ad una festicciola in casa con alcuni amici e aveva consentito a uno di questi di parcheggiare nell'area riservata. Terminata la festa, nel riprendere la propria auto, l'amico si era accorto che questa presentava un graffio profondo che interessava le due portiere del lato sinistro, vicino alle quali era stata notata aggirarsi una donna. Il proprietario di casa, affacciatosi alla finestra, aveva notato nel palazzo di fronte, un uomo che inveiva nei suoi confronti sostenendo che l’area condominiale fosse riservata ai soli condomini. A questo punto ha invitato l’uomo a scendere nel parcheggio al fine di chiarirsi ma, una volta giunti entrambi nell’area, il 42enne ha sferrato una violenta testata sul naso del ragazzo. L'aggressore è stato denunciato per lesioni. Il ragazzo aggredito è stato trasportato in pronto soccorso per un trauma cranico e frattura nasale con prognosi di 30 giorni.