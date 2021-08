Furiosa lite tra padre e figlio, il 72enne colpito nel sonno: arriva la polizia

Brutta lite in appartamento tra padre e figlio. Il genitore di 72 anni finisce in ospedale. E' accaduto nella notte di lunedì 2 agosto in una casa di via Ascoli Piceno. I due, stando alle prime informazioni, sarebbero stati ubriachi quando è esplosa una violenta discussione con tanto di urla e insulti.

La situazione sembrava essersi placata quando il papà era andato a letto. Durante la notte, però, il figlio ha aggredito l'uomo che stava dormendo, riempendolo di botte. Sul posto è intervenuta l'equipe sanitaria della Croce Gialla di Ancona con l'automedica che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Per fortuna non sembrerebbe nulla di grave.

E' accorsa anche la polizia per chiarire la dinamica dei fatti e, in supporto, una pattuglia dei carabinieri di Ancona. Le forze dell'ordine procederanno con la querela di parte della vittima.