«Mio figlio voleva dei soldi, gli ho detto di no e mi ha aggredito», polizia in un appartamento

ANCONA - Durante la notte, le forze dell'ordine sono intervenute nel quartiere di Valle Miano a seguito di una presunta lite tra padre e figlio.

Agli agenti è giunta una chiamata da parte di un uomo di 26 anni di origine tunisina, il quale ha riferito di aver litigato con suo padre, di circa 60 anni. Gli agenti si sono recati immediatamente presso l'abitazione ma hanno constatato che il giovane non era presente. I poliziotti hanno quindi fatto visita al padre per chiarire la situazione, ma anche qui non hanno trovato il figlio. L'uomo ha raccontato che il ragazzo si era recato da lui per chiedere del denaro e che, di fronte al suo rifiuto, il giovane aveva reagito con violenza. Tuttavia, non sono stati riscontrati segni evidenti di aggressione e l'uomo ha rifiutato l'assistenza medica. Dopo avergli illustrato i suoi diritti legali, gli agenti hanno ripreso il loro pattugliamento.

Poco dopo, è arrivata un'altra chiamata da parte del figlio, il quale ha raccontato di aver litigato di nuovo con suo padre. Gli agenti sono tornati dall'abitazione del giovane, il quale ha spiegato loro di essere stato minacciato dal padre dopo aver cercato di riprendersi un elettrodomestico che sosteneva fosse di sua proprietà. Anche in questo caso, non sono stati riscontrati segni evidenti di aggressione e il giovane ha rifiutato l'assistenza medica. Una volta riportata la situazione alla calma, gli agenti hanno ripreso il loro servizio di pattugliamento, informando entrambe le parti dei loro diritti legali.