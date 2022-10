Violenta lite al parco tra ubriachi, arriva la polizia ed uno dei contendenti si scaglia contro un agente: doppia denuncia

ANCONA - Se ne danno di santa ragione al parco di via Ragusa e per sedare la lite deve intervenire la polizia. E' quanto successo poco dopo le 18 a seguito di una segnalazione di alcuni cittadini. Gli agenti, giunti poco dopo sul posto, hanno identificato due uomini pakistani, uno di 35 anni e uno di 28 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale.

Il 35enne, alla vista dei poliziotti, ha provato a scagliarsi contro di loro ma per fortuna è stato subito bloccato. Entrambi sono stati portati in questura per accertamenti. Il 35enne, ubriaco così come il suo rivale, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e trasportato dal 118 all'ospedale per degli accertamenti. Il 28enne invece è stato medicato da personale sanitario e denunciato perché destinatario di daspo urbano a cui non aveva ottemperato, stazionando nel parco nonostante il divieto da cui era colpito. Inoltre entrambi sono stati sanzionati per l'ubriachezza.