Urla nella notte, polizia irrompe in casa dopo una lite. In ospedale due persone

ANCONA - Lite all'interno di un appartamento di via Flavia. E' quanto succeso nella notte tra venerdì e sabato. Sul posto è dovuta intervenire la polizia di Ancona che ha trovato all'interno dell'appartamento un 60enne ed una 38enne. I due erano evidentemente ubriachi e, una volta riportati alla calma dagli agenti, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Nessuno di loro per fortuna si è fatto male.