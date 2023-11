«Via da quella casa», 40enne minacciato al Piano. Arrivano al punto da staccargli il contatore dell'acqua

ANCONA - Nella serata di ieri, alle ore 21 circa, la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione per una presunta lite in strada tra più persone in Corso Carlo Alberto.

Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da un 40enne bengalese, il quale ha raccontato loro di aver avuto una lite con altri connazionali in quanto loro volevano farlo andare via dall'abitazione dove risiede con l'intera famiglia. Il 40enne ha riferito che un suo connazionale, insieme ad altre persone, aveva tentato di impaurirlo e di farlo uscire dall'abitazione, arrivando al punto da chiudergli il contatore dell'acqua. Per questo era nato un litigio tra le parti. Al momento dell'arrivo della Polizia però gli altri soggetti non erano presenti sul posto e gli agenti hanno invitato il 40enne presso gli Uffici di via Gervasoni per formalizzare quanto accaduto.