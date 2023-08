I mendicanti litigano davanti ai fedeli, nel piazzale della basilica arriva la polizia

LORETO - Danno fastidio ai fedeli della Santa Casa con il loro accattonaggio molesto, fogli di via per due nigeriani di 36 e 40 anni. Condotte reiterate e in una delle ultime occasioni i due avevano litigato in prossimità della piazza della basilica, anche se non c’è stata nessuna conseguenza per i visitatori. Per placare gli animi è dovuta intervenire la polizia. I due dovranno stare lontano da Loreto per 3 anni.