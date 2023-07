Doppia lite mamma-figlia, appartamento sottosopra: la polizia arriva due volte in un'ora

ANCONA - Doppia lite tra mamma e figlia, la Polizia di Stato interviene due volte in un'ora. E' successo ieri. La madre ha chiamato gli agenti, nel primo caso intorno alle 19,30, per un diverbio nel quale la figlia aveva messo a soqquadro la casa. Non era la prima discussione tra le due, ma quando la volante è arrivata in appartamento era già tornata la calma. Poco meno di un'ora dopo, la seconda chiamata: stavolta la donna aveva segnalato l'allontanamento della figlia, trovata in breve tempo dai poliziotti nelle vie limitrofe.