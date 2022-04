La gelosia accende la discussione di coppia: si scatena il caos nella notte

ANCONA - Litigi in famiglia e di coppia. Venticinque aprile movimentato per i protagonisti dei due episodi distinti che sono avvenuti in via Macerata e in via Galilei. Nel primo caso si tratta di una lite in famiglia avvenuta poco dopo mezzanotte tra marito e moglie di origine tunisina. Oltre alle urla per fortuna non si è arrivati alle mani. Sul posto, per riportare la calma, sono intervenuti gli agenti della polizia dorica che si sono sincerati del fatto che l'uomo si separasse dalla moglie per almeno una notte.

L'altro alterco riguarda invece un ragazzo e una ragazza di circa trent'anni. Per motivi di gelosia hanno iniziato a discutere e ad un certo punto è intervenuto anche l'amico di lei. Oltre ai poliziotti sono intervenuti anche i volontari della Croce Rossa di Ancona che si sono assicurati sulle condizioni di salute della ragazza. La stessa poi è tornata a casa con l'amico che era venuto a riprenderla. Anche in questo caso le condizioni della donna non destavano preoccpuazione.

«La Polizia di Stato invita le donne a chiamare sempre se si sentono in pericolo o in difficoltà - si legge nella nota - Il personale verrà a verificare la situazione ed a valutare il da farsi nella circostanza concreta. In caso di impossibilità a chiedere verbalmente aiuto è possibile utilizzare l'App Youpol con la possibilità di chattare in modo interattivo con l’operatore, consentendo all’utente di comprendere che la sala operativa sta seguendo in simultanea la segnalazione».