E' geloso e getta dalla finestra i vestiti del compagno, lui gli rompe un vaso in testa: convivenza impossibile, lite furibonda

ANCONA - Lui getta i vestiti dalla finestra, il compagno gli rompe un vaso in testa: lite furibonda per gelosia ieri mattina in un appartamento del centro. Protagonisti un 40enne brasiliano e un 50enne italiano. Sul posto è dovuta intervenire la polizia.

Secondo quanto ricostruito, la lite è scoppiata per motivi di gelosia e per una convivenza che non poteva più proseguire. L’italiano aveva deciso di mandare via di casa il compagno, gettando dalla finestra i suoi vestiti ed effetti personali. Il brasiliano ha reagito rompendogli in testa un vaso di cristallo e provocandogli una ferita lacero contusa. Dopo un temporaneo allontanamento, il brasiliano è tornato a casa, ma trovando la porta sbarrata ha rotto gli infissi. Il suo compagno è stato portato a Torrette, lui denunciato per lesioni e sottoposto alla procedura di espulsione.