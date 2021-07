«Non mi hai dato la precedenza», poi il far west in strada: anconetano nei guai

Costa cara ad un trentacinquenne anconetano una furibonda lite scoppiata per futili motivi di circolazione stradale lo scorso 27 maggio. A causa dei ripetuti insulti, delle minacce e di un calcio alla vettura di un giovane ventitreenne, l’uomo è stato denunciato dai Carabinieri di Ancona a seguito dell’attività di accertamento svolta.

Nella mattinata presa in esame, in via del Conero, a causa di un diverbio nato da una mancata precedenza, l’uomo alla guida di una Porsche Cayenne aveva affiancato il giovane costringendolo a fermarsi. In quell’istante, dopo essere sceso tra minacce e insulti, aveva colpito con un calcio la portiera dell’auto del giovane dileguandosi immediatamente. La denuncia ha permesso ai carabinieri di far scattare subito le indagini.