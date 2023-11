Manda via l'ambulante che gli fa concorrenza davanti al negozio e lui lo prende a coltellate: «Ne vuoi ancora?»

FALCONARA – Fa allontanare un ambulante che si era piazzato con il furgone davanti al suo negozio e si ritrova accoltellato ad un pollice della mano. E' finita nel sangue una diatriba tra due fruttivendoli, uno in sede fissa, egiziano, di 42 anni e l'altro con l'attività itinerante, 55 anni, napoletano. Il secondo, che si trova a processo al tribunale di Ancona per lesioni aggravate, aveva l'abitudine di parcheggiare il furgone proprio davanti alle vetrine del primo, oscurando il suo lavoro e facendogli anche concorrenza. Questo sarebbe avvenuto nel giorno dedicato al mercato settimanale. L'ambulante, stando alle accuse, sostava in via XX Settembre, davanti all'attività dell'egiziano che in quelle giornate registrava un crollo clamoroso dei guadagni. Più volte, in giorni diversi, il negoziante avrebbe chiesto al napoletano di spostarsi e tra i due si innescavano litigi. Quella avvenuta la mattina dell'11 marzo del 2019 è finita con una coltellata. Dopo il rimprovero del negoziante il venditore ambulante si sarebbe spostato più avanti con il furgone. Dopo poco tempo però sarebbe tornato indietro, diretto verso l'egiziano, con un coltello di quelli usati per tagliare i carciofi. Con quella lama lo avrebbe colpito alla mano, ferendolo al pollice. Poi lo avrebbe sbattuto sul muro dicendogli: «Ne vuoi ancora?».

Il napoletano sarebbe poi fuggito via con il furgone, ingranando la retro marcia e rischiando anche di investire il 42enne che cercava di fermarlo. Nella fuga ha urtato due automobili parcheggiate lungo la strada. Dopo il ferimento la moglie del negoziante, che ha assistito all'accoltellamento, ha chiamato i carabinieri. Il napoletano è stato rintracciato perché in precedenza era stato multato dalla polizia locale, proprio per l'occupazione davanti alle vetrine del fruttivendolo in sede fissa. Oggi in aula è stato sentito un carabiniere che aveva raccolto la denuncia della coppia. Il giudice Carlo Cimini ha rinviato per discussione e sentenza al 16 gennaio 2024.