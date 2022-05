Lite tra fidanzati e poliziotti insultati, caos in piazza del Papa. Locali pronti alle azioni legali

ANCONA - Arriva la segnalazione di una lite tra fidanzati, in piazza del Papa arriva la polizia. La coppia non c’era più, i poliziotti sono stati “ricevuti” da un ubriaco che non ha risparmiato insulti senza motivo. Secondo la ricostruzione, i poliziotti hanno cercato di ricostruire cause e dinamica della lite tra fidanzati chiedendo informazioni alle persone presenti sul posto. Uno tra questi, in preda ai fumi dell’alcol, ha cominciato a insultare gli agenti senza motivo e in maniera plateale. L’uomo era risultato gravato da un avviso orale del questore nel 2021. Portato in questura per accertamenti, è stato poi multato per ubriachezza molesta.

«Riguardo alla rissa di ieri sera avvenuta in Piazza del Plebiscito vogliamo innanzitutto ringraziare le forze dell’ordine per il tempestivo intervento. A partire da questo ennesimo spiacevole evento e per tutti gli eventi di questo tipo che si potrebbero creare in futuro» spiegano in una nota i gestori dei locali Raval e Acqua o vino- noi della Raval Family abbiamo deciso di dare mandato al nostro legale Francesca Crivellini di valutare se ci sono i presupposti per azioni legali che vadano a tutelare la nostra attività e libertà o per costituirci parte civile in procedimenti già avviati. Invitiamo tutte le associazioni di categoria, i nostri colleghi delle attività di somministrazione e delle attività di commercio, l’amministrazione comunale e qualsiasi cittadino, impresa o istituzione che in qualsiasi modo si sente danneggiato a fare lo stesso. Ci confronteremo e coordineremo con la nostra associazione di categoria immediatamente per capire in che maniera procedere».