La lite in famiglia rischia di finire in tragedia, prende una fiocina e minaccia di sparare

ANCONA - Al culmine di una lite in casa prende una fiocina, la punta verso alcuni familiari e minaccia di sparare. Paura due sere fa in un appartamento in zona viale della Vittoria. Sul posto è dovuta intervenire la polizia insieme ad un'ambulanza del 118. L'uomo, italiano di mezza età e residente ad Ancona, per fortuna ha desistito a sparare ed è stato riportato alla calma dagli agenti. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non sono chiare le cause che hanno scatenato la lite e la reazione dell'uomo.