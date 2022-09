Esce troppe volte con il cognato, alla moglie non va bene: scoppia la lite, polizia in casa

ANCONA - Esce troppe volte con il cognato, alla moglie non va bene: l'ultima lite è durata circa un'ora e in casa è arrivata la polizia. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione del centro, ieri, dove la moglie di 52 anni stava urlando contro il marito di 57.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo cercava inutilmente di calmare la donna. Ci sono riusciti solo i poliziotti dopo qualche minuto. Non un vero litigio, piuttosto solo un acceso sfogo secondo il marito. Il diverbio si è fermato al piano verbale, non c'è stato bisogno di alcun intervento sanitario.