Fermati per una lite dopo una cena, lui era evaso dai domiciliari: denunciato un 50enne

ANCONA – Una cena di coppia, bagnata da qualche bicchiere di troppo, è degenerata in una lite per futili motivi, tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che hanno però scoperto che l’uomo sarebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, misura che gli era stata notificata tempo fa. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Esino a seguito di una segnalazione di alcuni passanti che stavano assistendo ad un acceso alterco tra due persone.

Giunti sul posto, gli agenti li hanno identificati: un uomo italiano di circa 50 anni ed una donna di origine rumena di circa 30 anni avevano cominciato a discutere durante la cena, e il battibecco era degenerato in una lite vera e propria. La coppia ha riferito di essersi recata prima in ospedale perché l'uomo doveva sottoporsi ad una visita, per poi successivamente raggiungere un locale dove cenare. A generare la discussione, poi proseguita in strada, l’ assunzione di alcolici da parte della donna, che il cinquantenne non approvava.

Dal controllo effettuato e dagli accertamenti, l'uomo è risultato già gravato da precedenti e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Non avendo dato spiegazione del suo allontanamento dall’abitazione, ed essendo anche sprovvisto di un certificato medico che attestasse la necessità di recarsi in ospedale né avendo avvertito le forze dell’ordine delle sue necessità, è stato denunciato per evasione e riaccompagnato presso il suo domicilio.