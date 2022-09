Lite in casa tra marito e moglie, volano botte: entrambi in ospedale

ANCONA- Sono stati portati all’ospedale di Torrette, in condizioni non gravi, marito e moglie che ieri sera – 6 settembre – sono stati protagonisti di una “rumorosa” lite domestica in zona Archi.

Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Gialla, sono intervenute l’automedica e le Volanti della Questura che hanno subito sedato l’alterco.