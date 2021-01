Litiga con la ex, lei si allontana e lui ubriaco la segue in auto: denunciato

Tormentato dalla separazione, torna dalla ex ma la discussione sfocia in una lite e lei si allontana. A quel punto lui, un 40enne dell'entroterra senigalliese, la segue in auto nonostante fosse ubriaco e per questo viene denunciato dalla polizia. E' successo nella serata di ieri in un appartamento di Senigallia.

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati due amici della coppia, preoccupati dall'atteggiamento del 40enne. Quest'ultimo infatti, dopo aver tentato di riallacciare i rapporti con la sua ex fidanzata, si era trovato di fronte il rifiuto della donna, che infastidita dall'ennesima lite si era allontanata. A quel punto l'uomo era entrato nella sua auto e, ubriaco, si era messo alla guida con l'intenzione di seguirla. Al loro arrivo gli agenti l'hanno trovato ancora nel mezzo ed il test alcolemico ha mostrato un tasso di 1,5 g/l, tre volte superiore al limite consentito. Per questo è scattata la denuncia per la guida in stato d'ebbrezza con l'aggiunta del ritiro della patente di guida.